حظر الاتحاد الأوروبى لسجائر «المنثول» يدخل حيز التنفيذ

دخل حظر على السجائر التي تحتوي على مادة "المنثول"، حيز التنفيذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في محاولة جديدة لمنع الشباب من التدخين.وتم فرض حظر على السجائر ومنتجات التبغ ذات النكهة عام 2016، لكن المنتجات التي تبلغ حصتها في السوق أكثر من 3%، مثل سجائر المنثول، حظيت بفترة سماح حتى الآن.وتعد هذه الخطوة جزءًا من الأمر التوجيهي لمنتجات التبغ في الاتحاد الأوروبي الذي تم اعتماده في 2014، بعد مفاوضات صعبة ومقاومة من جانب صناعات التبغ وطعون قانونية.وحسب المفوضية الأوروبية، فإن 26% من سكان الاتحاد الأوروبي ككل و29% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، يدخنون.