مفيد فوزى: عادل إمام يشبه الـ100 مليون مصرى

تحدث الإعلامي مفيد فوزي، عن علاقة الزعيم عادل إمام، بنجم الكوميديا الفنان الراحل فؤاد المهندس، مؤكدًا أنه ربطتهما علاقة احترام شديد متبادل.وأضاف "فوزي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عادل إمام كان يتواضع كفنان، وبالرغم من الموهبة القذيفة كان ومازال حتى الآن يشتغل بطعم هاوي الفن".وأردف: "جنون الفن في خياله، اشتغل جرسون في أحد مسرحياته لأنه أراد يكشف الفساد، راح أسيوط في عز الإرهاب، ولم يخف، ليؤكد قيمة المسرح، وهو أقل الناس إعلاما".ولفت مفيد فوزي، إلى أن سر موافقة عادل إمام على إجراء حوار معه، أنه من نفس جيله.وأضاف:"عادل إمام هو واحد لكنه يشبه 100 مليون مصري، وهو يشبه المشروع القومي الإنساني، كان انحيازه للبسطاء جزء مهم في منهج حياته".وأردف: "عادل إمام أغلى اسم بهجة لدى المصريين، وهو أكبر فنان في مصر"، ولفت إلى أن المؤسسة الأهم التي وقفت وراء عادل إمام هي زوجته هالة، وكان لها دور كبير في نجاحه.