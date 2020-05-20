المكسيك تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى حالات الإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجلت السلطات أيضًا 334 وفاة جديدة لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.