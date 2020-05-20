المفقودون..«ياسين» مصاب بتأخر عقلى وأهله يبحثون عنه

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.وتغيب ياسين محمد ذكي، يوم 8 مايو 2020 من 4 حارة مشرقي شارع أسوان بالعمرانية، حيث يبلغ من العمر 37 عامًا ولديه تأخر ذهنى.وعلى من يراه أو لديه معلومات عنه أن يتواصل مع أسرته على الرقم 01110599636.ويمكن لكل من لديه شكوى أو مفقود أو حالة إنسانية إرسالها من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم 0104333637.