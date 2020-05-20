الصين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، وذلك انخفاضا من ست حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن من بين الحالات الجديدة أربع حالات محلية وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج وذلك مقابل ثلاث حالات وافدة في اليوم السابق.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن إلى 82965 في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.