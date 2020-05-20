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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل أكثر من 1500 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة 1539 حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى 91.845، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه تناهز تقريبًا ضعف تلك التي سجّلت مساء الإثنين والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب.

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرّها بالتيمور أنّ حوالى 290 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزّع الوفيات على الولايات فقد تبوّأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجّلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقًا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادًا إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو.

وهذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء بالتزامن مع إقرار ولايات عدة إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها، تتوقّع بالتالي وفاة حوالى 22 ألف أميركي إضافي بسبب فيروس كورونا المستجدّ في غضون 25 يومًا.

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