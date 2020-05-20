تونس تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تونس، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن حالة إصابة جديدة.وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الفيروس في تونس إلى 47 حالة، فضلا عن 1044 إصابة، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن وزارة الصحة التونسية.وأوضحت الوزارة أن الوفاة الجديدة سجلت في ولاية قبلي، مضيفة أن 826 حالة تماثلت للشفاء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.