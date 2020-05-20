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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات مطار الخرطوم تُحبط تهريب شحنة من الحبوب المخدرة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:03 ص
حبوب مخدرة
حبوب مخدرة
أ ش أ
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أحبطت هيئة الجمارك السودانية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغت 36 ألفا و750 حبة كبتاجون، كانت بحوزة 5 متهمين، عبر مطار الخرطوم.

وقال اللواء سامي حريز مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالسودان، في تصريح، إنه عند وصول الممنوعات إلى مطار الخرطوم تم تشكيل فريق مشترك قام بتنفيذ خطة محكمة استطاع من خلالها توقيف 5 متهمين، بينهم المتهم الرئيسي الذي يحمل جنسية دولة عربية، وأضاف أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة مواد تجميل، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومطار الخرطوم مغلق أمام حركة الطيران، إلا لرحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

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