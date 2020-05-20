وزير الخارجية الكندى يترأس اجتماعًا لمجموعة تمويل التنمية المستدامة

ترأس وزير الخارجية الكندي كريستيا فريلاند، ووزير الشئون الخارجية والتجارة في جامايكا كامينا جونسون سميث، اجتماعًا افتراضيًا استثنائيًا لمجموعة أصدقاء الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة سفراء من جميع أعضاء الأمم المتحدة.واستعرض مارك كارني المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، ومحمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خلال الاجتماع، عروضًا تقديمية حول تمويل المناخ وتحديات فيروس "كورونا المستجد".وناقشت المجموعة عددًا من الإجراءات الإضافية حول الاستجابة السريعة للأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه البلدان النامية، ودعم جهودها لإعادة البناء بشكل أفضل من أجل مجتمعات أكثر مرونة.وأعلن وزراء الخارجية التزامهم بمواصلة العمل معا لتقوية النظام المتعدد الأطراف والاجتماع مرة أخرى حسب الحاجة لاستعراض التقدم المحرز في تحدي تمويل "كوفيد-19".