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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«فرصة تانية» لرامى صبرى تحقق 4 ملايين مشاهدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:00 ص
رامي صبري
رامي صبري
دعاء عبد المقصود
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حققت أغنية "فرصة تانية" للمطرب رامي صبري ردود أفعال كبيرة، منذ بداية عرض المسلسل مع بداية الشهر الكريم، ووصلت عدد المشاهدات على صفحة "فيس بوك" الخاصة برامي صبري إلى 4 ملايين مشاهدة منذ عرضها، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

ويعد مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، وأيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغنى، وسارة الشامى، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامى، ونهال عنبر، وعمرالشناوى، ومحمد جمعة، وتميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

يذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى، أغنية "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ طرحها، بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التى جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعى وجلال الحمداوى ولاقت نجاحًا كبيرًا.

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