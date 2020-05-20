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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-5-2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:47 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-5-2020
هبه محمد
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يواصل المواطنون البحث عن مواعيد القطارات، اليوم الأربعاء 20-5-2020 في القاهرة والمحافظات، لحلول عيد الفطر المبارك، حيث تقوم هيئة السكك الحديدي ببذل الكثير من الجُهد لمساعدة المواطنين خوفًا على صحتهم وعلى صحة الأسر من عدوى فيروس كورونا القاتل.

يأتي ذلك بناء على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير النقل، ويقدم " الدستور" مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-5-2020 في القاهرة والمحافظات.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-5-2020


قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم الأربعاء 20-5-2020

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في أسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 إكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

وتقوم الدولة على حماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا من خلال فرض حظر التجوال ومنع التجمعات وغلق السينمات والمقاهي للحد من انتشار الوباء.

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