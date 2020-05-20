رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 1179 وفاة و17408 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سجلت البرازيل، ارتفاعًا حادًا للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 1179 متوفيًا و17408 مصابين جدد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 17408 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 271628.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعًا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، وتشير إلى زيادة حادة ومستمرة للحالات، بعد أن تم رصد 7938 في البيانات المنشورة يوم 17 مايو، و13140 في 18 مايو.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي 1179 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 17971 شخصًا.

ويمثل هذا المعدل أيضًا قفزة قياسية لعدد ضحايا الجائحة في البرازيل، وهذه المرة هي الأولى عندما تجاوزت الحصيلة اليومية نقطة 1000 وفاة، ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المعدل في إحصائية 17 مايو 485 حالة، وفي 18 مايو 674.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 مايو، استقالته من منصبه، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

وفي هذا السياق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده تنظر في وقف حركة النقل مع البرازيل.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والقاهرة 43

«الديهي» يطالب بمنع ظهور مبروك عطية بالفضائيات: «طريقته مستفزة»

السعودية تطلق المرحلة الثالثة من فحص تقييم انتشار كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

شادية تكشف عن ممثل لم تتزوجه كان فتى أحلامها

حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20-5-2020 فى محافظات مصر

«ابن عربى» المغربية تعود بأغنية «بح بالغرام» بعد غياب سنتين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20-5-2020

أوركسترا أوكرانى بالكمامات يسجل حفلًا مع تخفيف العزل العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«الأردنية للأفلام» تعرض فيلم «بتوقيت القاهرة».. غدًا

أشهر عالم صيني في مكافحة الفيروسات يقدم نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدًا

حوار حول العلمانية 4.. فرج فودة يقصف جبهة الشيخ حافظ سلامة