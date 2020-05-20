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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الإعلام: عدد إصابات كورونا اليوم صادم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:43 ص
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أحلام عبدالرحمن
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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم صادم، وهو نتيجة تراخي الناس في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن البعض يقول إن الحكومة توارى أرقام الإصابات، لكن هذا غير صحيح، والمواطن لازم يعرف الأرقام من الحكومة وليس من خارجها".

ولفت إلى أنه من الوارد أن يكون هناك إصابات لم تكتشف بعد، لكن هذه الأرقام الرسمية حتى الآن، مردفا: "عارف إن الناس اتخنقت، لكن عجلة الاقتصاد لازم تدور لأننا لن نتحمل أن تفقد الناس وظائفها".

وأشار إلى أنه منذ بدء أزمة كورونا مع بداية شهر مارس والحكومة تسعى لمنع انتشار المرض مع الحفاظ على عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن الأزمة لن تديرها الحكومة وحدها وإنما الشعب، كما أكد أن الدولة لن تتحمل الحظر الكامل الذي يؤدي إلى فقدان عدد كبير وظائفه.

وأردف: "يجب أن نأخذ حذرنا بشكل أكبر كمواطنين، ومطلوب نتعايش معاه، لأن اقتصادنا لا يقوى على الحظر الكامل"، لافتا إلى أن الحكومة قررت توحيد أجازة العيد، وجعلها من الجمعة للجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

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