ماكونيل: ترامب يدرس حزمة مساعدات جديدة بشأن كورونا

صرح السيناتور الأمريكي ميتش ماكونيل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونجرس مستمرون بتقييم الحاجة لتشريعات إضافية بشأن التخفيف من أزمة كورونا.وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، قال ماكونيل، في أعقاب لقاء الرئيس دونالد ترامب مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "لا نزال نعتقد أنه فيما يتعلق بفيروس كورونا نحتاج إلى تقييم ما قد تم تحقيقه، والنظر فيما الذي كان ناجحا وما الذي لم يكن".وأضاف السيناتور: "سنبحث المضي قدما خلال الأسبوعين القادمين".يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق على عدة تشريعات حول دعم الاقتصاد وتخصيص الأموال لمواجهة آثار الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، بقيمة إجمالية نحو 3 تريليونات دولار.ولا يزال الديمقراطيون يدعون إلى إقرار تشريعات حول دعم جديد في هذا الصدد، لكن الجمهوريين والإدارة الأمريكية شككوا في جدوى مقترحات الديمقراطيين.