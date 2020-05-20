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الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا ترفع دعوى ضد «بنك إنجلترا» بشأن ذهب قيمته مليار دولار

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت وثيقة قدمت إلى محكمة في لندن أن البنك المركزي الفنزويلي أقام دعوى قضائية لإرغام "بنك إنجلترا" على تسليم ذهب تزيد قيمته على 930 مليون جنيه استرليني (1.02 مليار دولار).

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تأتي الدعوى في أعقاب طلب قدمته فنزويلا إلى بنك إنجلترا في أبريل لبيع جزء من احتياطياتها من الذهب التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي البريطاني وإرسال حصيلة البيع إلى الأمم المتحدة لدعم مساعي البلاد لمحاربة الفيروس.

وامتنع "بنك إنجلترا" عن التعقيب على الدعوى، فيما لم يرد البنك المركزي الفنزويلي على طلب للتعقيب.

ومنذ 2018، أرجأ "بنك انجلترا" تحويل 31 طن من الذهب الفنزويلي المحتفظ به هناك إلى مادورو الذي لا تعترف بريطانيا بأنه الزعيم الشرعي للبلاد.

وتقول الدعوى، التي قدمت إلى محكمة تجارية والمؤرخة في 14 مايو، إن البنك المركزي الفنزويلي "يسعى إلى أمر يلزم (بنك انجلترا) بالتقيد بالتوجيه المقترح".

وجاء في الوثيقة أن الأموال حال تحويلها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستستخدم لشراء معدات للرعاية الصحية وأدوية وأغذية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت فنزويلا حتى الآن 618 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، لكن عمال الصحة يحذرون من أن النظام الطبي المتهالك في البلاد قد ينهار إذا استفحل تفشي الفيروس.

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