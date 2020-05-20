بايدن: على إسرائيل التوقف عن ضم أراضى الفلسطينيين

قال المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن، إنه لا يدعم أي خطوات إسرائيلية لضم أراض جديدة.ونقل موقع "ذا هيل" عن بايدن قوله خلال فعالية عن بعد ليهود ديمقراطيين: "أنا لا أؤيد الضم"، مضيفًا: "في الواقع، سوف أعكس تفويض ترامب لعملية السلام".وتابع: "على إسرائيل أن توقف تهديدات ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أي أمل في السلام".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 مايو،النية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار.