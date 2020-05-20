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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أوركسترا أوكرانى بالكمامات يسجل حفلًا مع تخفيف العزل العام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:32 ص
أوركسترا أوكرانى
أوركسترا أوكرانى بالكمامات
وكالات
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قام الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية بتسجيل أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية منذ أن تم تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها، وقال فولوديمير شيكو المدير الفني للأوركسترا، إنه على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وإن هذا أثر على أداء الأوركسترا.

وأضاف شيكو: "الأمر صعب الآن لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بُعد المسافة وبسبب الكمامات أيضًا، حيث تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض يتفاعل العازفون معها".

وتأسس الأوركسترا السيمفوني للإذاعة الأوكرانية في عام 1929، وهو يتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين وأربع محطات إذاعية بالإضافة إلى أقسام إقليمية.

ويستطيع العازفون تقديم نفس العرض مرة أخرى، لأن الأوركسترا يقدم محتواه بشكل رئيسي للإذاعة والتلفزيون وذلك بعكس زملائهم الذين ما زالت حفلاتهم المباشرة محظورة نظرًا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال شيكو إن صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب الوضع الحالي.

وأضاف: "يعيش العديد من الفرق الموسيقية على مبيعات التذاكر، كل الفرق الموسيقية التجارية والمؤسسات التجارية وحتي قاعات الموسيقى التي لا تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل".

وقال: "هذا هو سبب المشكلة. إنها مشكلة الخسارة، خسائر وطنية لأنه لا توجد أمة بدون ثقافة".

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