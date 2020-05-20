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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأردنية للأفلام» تعرض فيلم «بتوقيت القاهرة».. غدًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:31 ص
أفيش فيلم بتوقيت
أفيش فيلم بتوقيت القاهرة
نضال ممدوح
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تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في الخامسة من مساء غد الخميس٬ الفيلم الروائي المصري "بتوقيت القاهرة" من إخراج أمير رمسيس.

وتبلغ مدة عرض الفيلم 110 دقيقة، إنتاج مصري 2014، من بطولة نور الشريف٬ ميرفت أمين٬ آيتن عامر٬ شريف رمزي٬ درة٬ كندة علوش وسمير صبري.

ويروي الفيلم ثلاث قصص تجري في يوم واحد في مدينة القاهرة: "ليلى"، مُمثّلة معتزلة، تبحث عن "سامح" وهو آخر ممثل ممن شاركتهم دورًا؛ "سلمى" تواعد "وائل" في شقة أحد أصدقائه بعد فشل زواجهما؛ وأخيرا "حازم"، تاجر مخدرات شاب يهرب من الإسكندرية إلى القاهرة ويقلّ في طريقه رجلًا عجوزًا مصابًا بـ"الزهايمر" يذهب في رحلة للبحث عن آخر شخص يتذكره.

كان العرض الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2014. وقد حاز جائزة أفضل ممثل في مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ومهرجان مالمو للسينما العربية وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران السينمائي وأفضل ممثلة مساعدة في مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية. كما عرض فيلم "بتوقيت القاهرة" في مهرجان جنيف الدولي للسينما الشرقية ومهرجان مشاهد عربية في واشنطن ومهرجان طريق الحرير في الصين وفي مهرجان الفيلم العربي في عمان في 2015.

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