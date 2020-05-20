إبراهيم السمان يطعم ركابه أكل قطط وكلاب فى «كريزى تاكسى»

جسد الفنان إبراهيم السمان، خلال الحلقة 26 من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة "الحياة"، شخصية مروان غزال ملك الاستبيان الذي يعمل كخبير تغذية مع إحدى شركات الطعام، والتي تعمل على أخذ رأي الجماهير في بعض الأطعمة.يعرض إبراهيم على الركاب أن يتذوقوا الطعام مقابل 200 جنيه، وبعد أن يأكل الراكب من كل أنواع الأكل يبدأ إبراهيم في أخذ رأيهم في الأكل ويكشف لهم أنه طعام مخصص للقطط والكلاب، وأنه يقوم بذلك الاستبيان خوفًا من إجرائه على الحيوانات للحفاظ على سلامتهم، مما يثير جنون الركاب ويجعلهم يجبرونه على الأكل من الطعام ويتعدون عليه بالضرب قبل تدخل طاقم العمل.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة "الحياة" من إخراج منار زين، ومن إنتاج شركة "يالوتيب"، وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.