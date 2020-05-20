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الجيش الليبى يعلن تحريك قواته فى طرابلس

عالم

الجيش الليبى يعلن تحريك قواته فى طرابلس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:27 ص
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الوطني الليبي تحريك قواته في العاصمة طرابلس لمسافة 2- 3 كيلو، لتوسيع المجال لتأدية الشعائر الدينية خلال عيد الفطر المبارك، آملًا في أن يحذو العدو نفس الحذو حرصًا على سلامة المواطنين.

وقال الجيش الليبي، في بيان له، منذ قليل: "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك، فمنذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن ما تسمى حكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية، علاوة على ذلك، فإن الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية و السيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية".

وأضاف: "في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، من العادات زيارة الأقارب والأصدقاء، استعدادًا لعيد الفطر، ورغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال هذا العيد السعيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2- 3 كيلومترات؛ لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين، كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد".

وأوضح أن ذلك "لتجنب سفك الدماء في نهاية شهر رمضان الكريم، وندعو أن يحذو العدو حذونا وأن يفعلوا نفس الشيء، وبالتالي إنشاء منطقة خالية من التوتر والتصادم المباشر لتجنب تجدد الاشتباكات خلال هذه الفترة"، مختتما: "نقترح من اليوم الساعة 12:00 مساء بدء تحريك القوات".

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