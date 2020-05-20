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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 71 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:25 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7023 حالة.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 93344 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحات صحفية، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 193 حالة.

وأضاف اليوبي أنه تم تسجيل 143 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3901 حالة في مختلف جهات المملكة.

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