السودان يعلن تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، 3 منها في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، وحالة في ولاية نهر النيل (وسط).وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2728 حالة، بينها 111 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 286 شخصا.وأشارت إلى أن الحالات الجديدة تخص التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، لافتة إلى إجراء ترتيبات في المعمل القومي للصحة العامة، لتنفيذ خطة التوسع في الفحص المعملي للأعداد المتزايدة من حالات الاشتباه.وأضافت أن العدد المعلن في هذا التقرير لا يعكس معدل الحالات اليومي، وهو أقل من العدد المتوقع، موضحة أنه يتم العمل على معالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي.