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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على دور أحمد السقا فى المشاهد الأخيرة من «الاختيار»

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:11 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
محمد مجدي
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انتهى صناع مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الثلاثاء، والذي ينافس خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

وصور مخرج العمل بيتر ميمي، مشاهد المسلسل، في عدة لكيشانات مختلفة، كان أبرزها بالحزام الأخضر، كما صور عددًا من المشاهد الداخلية، حيث شارك النجم أحمد السقا، في آخر مشاهد العمل.

وأحتوت مشاهد العمل الاخيرة، على دور السقا وهو يقوم بالاستماع لأقوال والتحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، وذلك بعد القبض عليه وتسليمه لمصر.

وكما شهدت الحلقات الاخيرة العديد من المشاهد الخاصة مع النجم أمير كرارة، والذي يستشهد في الحلقات المقبلة قبل الحلقة الأخيرة، ليستكمل العمل آخر مشاهده بالعديد من المشاهد الفلاش باك للضابط أحمد المنسي وكرارة، بالإضافة إلى مشاهد التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وآسر ياسين، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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