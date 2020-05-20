المفقودون.. ابحثوا معنا عن عمار

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.وتغيب الطفل "عمار السيد"، أمس، من منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، شارع ٦٣، حيث يبلغ من العمر ٤ سنوات، وعلى من يعثر عليه أو لديه أي معلومة يستطيع التواصل مع أهله على رقم ٠١٢٨٤٤٥٩٩٢٦.ويمكن بكل من لديه شكوى أو مبادرة أو مفقود يستطيع إرسالها على واتس رقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.