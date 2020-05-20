قائمة بالفنادق الجديدة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

أعلنت وزارة السياحة والآثار منذ قليل عن عدد الفنادق التي استوفت الشروط وحصلت على شهادة السلامة التي تؤهلها لاستقبال المواطنيبن، ففي محافظة جنوب سيناء حصل على شهادة السلامة كل من "فندق ستيلا وفندق كونكورد السلام".وفي محافظة البحر الأحمر شملت الفنادق " فنادير، وموزاييك، وإنشنت ساند، وأوشن ڤيو، وجاردن بيتش، وبور ميريت، وردة الصحراء، والقصر القديم، وترتلز إن، وكوكس كلوب، وكازاكوك، وثري كورنرز، ريحانة ريزورت، وكورال بيتش، ووايت بيتش، وسندباد أكوابارك، وأكواجوي ريزورت باي، وعلي باشا، وكابتن إن، وموڤنبيك الجونة، والخمسة، وجازاكوا مارينا، ورويال مكادي، وشتايجنبرجر الجولف ريزورت، وجولدن بيتش، وهيلتون بلازا، وشيراتون ميرامار، والأليزية، وتيتانك رويال، وكليوباترا، وشمس سفاجا، وشجرة مرسي علم".كما حصلت على الشهادات أيضًا كل من "فندق فلسطين، وفورسيزنز بمدينة الإسكندرية وفنادق بورتو مارينا، وسيدي عبد الرحمن العالمين، وسيزار باي بالساحل الشمالي، وفندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب، وفندقي چاز ألماظة، وچاز كريستال بمطروح".وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.الجدير بالذكر أن إجمالي الفنادق التى حصلت على الشهادة الصحية لاستقبال المواطنيبن 26 فندقًا في المحافظات، وذلك بعد أن قامت اللجان المشتركة بين وزارت السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، بالعمل على بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح، وذلك بعد أن قدم ما يقرب من 173 فندقًا.