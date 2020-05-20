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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 20-5-2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:23 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-5-2020، أمام الجنيه المصري وذلك بعد أن سجل تزايد طفيف بلغ قرشين في المعاملات المالية بأسواق تداول العملات اليوم، وفقًا لمعاملات البنوك المصرية بعد أن بلغ سعره اليوم في اليوم 4.19 للشراء، 4.22 للبيع، حسبما أفاد البنك المركزي المصري.

وفيما يلي يقدم موقع " الدستور" التقرير اليوم لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-5-2020 في عدد من البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

ارتفع سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم ليصل اليوم 4.19 للشراء، 4.22 للبيع.

بنك مصر

وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء والبيع على 4.21 جنيه.

البنك العربي الأفريقي

واستقر السعر في البنك العربي الأفريقي الدولي على 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الريال في بنك كريدي أجريكول إلى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

واستقر سعر الصرف في بنك المصرف المتحد على 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية وصل سعرالريال إلى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك بلوم

واستقر سعر التداول في بنك بلوم على 4.12 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

ووصل السعر في بنك التعمير والإسكان 4.8 جنيه للشرا، و4.21 جنيه للبيع.

بنك البركة

وفي بنك البركة استمر التداول بسعر 4.8 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

سعر الريال السعودي

يشار إلى أن الريال في المملكة العربية السعودية كان يتمثل في صورة صكوك إضافة إلى العملات المعدنية النقدية التي كانت تستخدم في التجارة وذلك منذ أصدارها الأول في عام 1741، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، وتأتي عملة الريال السعودي في الوقت الحالي في صورة عملات نقدية معدنية وعملات ورقية، حيث تتمثل العملات الورقية في الفئات التالية " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال".

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