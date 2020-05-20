أحمد موسى يكشف عن مخطط تركيا فى ليبيا بعد الاستيلاء على قاعدة الوطية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن تركيا تسعى للسيطرة على أكبر قاعدة عسكرية في ليبيا لتكون خاصة بها، ويرسل لها أردوغان المرتزقة ليمثل بها تهديدا للمنطقة بالكامل وابتزاز أوروبا، موضحًا أن أردوغان يريد السيطرة على ثروات الشعب الليبي.وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغنوشي المنتمي لإخوان تونس هنأ السراج وأردوغان على الاستيلاء على قاعدة الوطية الجوية.وأردف: مجلس النواب التونسي أقحم نفسه في الملف الليبي بعدما هنأ الغنوشي السراج وأردوغان، مؤكدًا أن الإخوان طرف في الموضوع.وأشار إلى أن الخطر انتقل من سوريا ليكون على حدودنا الغربية في ليبيا، مؤكدًا أن تركيا نقلت آلاف المرتزقة إلى ليبيا.