فتح باب التقديم للمدارس اليابانية وإعلان الشروط (صور)

بدء منذ قليل التقديم للمدارس المصرية اليابانية، حيث أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن الشروط والأحكام المطلوبة للتقديم أوراق الطلاب.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20202021، بداية من 20 مايو 2020 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.egوأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.يذكر أنه تم افتتاح 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.