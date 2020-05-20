الزملوط يقرر وقف شركة الصعيد لنقل الركاب بالوادى الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف رحلات شركة الصعيد للنقل والسياحة من وإلى مركز الداخلة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بإجراءات الوقاية المقررة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات النقل بالمحافظة لتسيير رحلات النقل الجماعي.يأتي هذا ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين بالمحافظة.وأهاب الزملوط بالمواطنين بتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، حرصًا وحفاظا على سلامة المواطنين.