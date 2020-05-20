محافظ بورسعيد: علينا التكاتف لتجاوز المرحلة الحرجة

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كلمة إلى أبناء المحافظة بعد أن ارتفعت أعداد مصابي فيروس كورونا من الحالات اليومية التي تم رصدها ووصلت اليوم إلى أعلى معدل لها.وقال المحافظ في كلمته: "أبنائي وأخواتي وأهلي أبناء بورسعيد الأعزاء، حققنا سويًا خلال السنوات الماضية، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، العديد من الإنجازات غير المسبوقة على أرض بورسعيد جعلتها قاطرة التنمية في مصر، كما تجاوزنا سويا تحديات كبيرة، وفي هذه المرحلة الحرجة نحن أمام تحدٍ جديد يواجهه العالم كله وهو فيروس كورونا المستجد".وأضاف: "وبالفعل نجحنا معا خلال مرحلة مضت في الوصول بإجمالي أعداد المصابين بالفيروس المستجد ببورسعيد إلى الرقم "صفر"، إلا أن الإهمال والسلوكيات والعادات الخاطئة التي يقدم عليها البعض تسببت في زيادة أعداد المصابين بالمحافظة مرة أخرى، ووصلت ذروتها اليوم إلى 18 حالة، وقبلها 9 حالات، وسبقها 15 حالة، رغم الجهود التي تبذلها كافة أجهزة المحافظة والتزام شريحة عريضة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية".وأشار إلى أنه من بين السلوكيات والعادات الخاطئة التي جرى رصدها الأيام الماضية زحام الأسواق وتجمعات المواطنين في عدة مناطق متفرقة بأحياء المحافظة، وغيرها من السلوكيات والعادات التي تم التحذير منها.وتابع: "أهلي وأخوتي أبناء بورسعيد الباسلة، أجدد مناشدتي لكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال البعد عن الزحام، وارتداء أدوات الوقاية، وترك مسافات آمنة بين الأشخاص بعضهم البعض، واستخدام المطهرات، وعدم الزحام والتكالب على الأسواق، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت، والنزول من المنزل للعمل أو الضرورة القصوى فقط، والتوجه إلى المستشفى أو الاتصال بالأرقام المعلنة فور الشعور بأي أعراض للفيروس، وعدم الاستهتار والإقدام على سلوكيات وتصرفات تضر بكم وبأسركم ووطنكم".واختتم: "كلي ثقة في قدرتنا سويا على تجاوز تلك المرحلة الحرجة، وتقليل أعداد الحالات الايجابية والعودة للرقم صفر مرة أخرى، وتمنياتي لكم جميعا بكل خير وصحة ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والأمن والأمان تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".