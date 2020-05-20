نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه ونجله بـ«كورونا»

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس إصابة شقيقه ونجله بفيروس كورونا أثناء تواجدهما بالخارج.وقال "ساويرس"، خلال حواره التليفزيوني مع قناة "روسيا اليوم": "أخي كان متواجدا في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتم إجراء تحليل كورونا له، وظهرت النتائج إيجابية، ولكنه تماثل للشفاء".وأضاف أن شقيقه تماثل للشفاء بعد ثلاثة أيام ولكنه نقل العدوى إلى نجله الذي تماثل للشفاء أيضًا.وأكد أنه من الممكن عدم التوصل لعلاج لفيروس "كورونا"، ومن المستحيل أن يظل الناس في منازلهم دون عمل، موضحًا أنه لا بد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى.وعلق على الإجراءات الوقائية الشخصية التي يتبعها المواطنون لمكافحة فيروس كورونا بأنها تساوي "صفر"، قائلًا: "لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان ييجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة".وأضاف: "من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500، والحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة، ومنها امتناع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس".وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع الفيروس حرصًا على الحالة الاقتصادية، حيث رد على من يرددون أن حديثه الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفه على أمواله قائلًا: "أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله".