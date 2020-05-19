هشام خرما يعلن عن مسابقة لأفضل ريمكس لموسيقى تتر "النهاية"

بعد نجاح الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، التى قدمها الموسيقار هشام خرما، ومساهمتها بشكل كبير فى نجاح العمل، وتأثيرها الايجابي على الجمهور، قرر "خرما"، عمل مسابقة جماهيرية لأفضل ريمكس لموسيقى تتر مسلسل "النهاية".ونشر "خرما" على حسابه الشخصي على انستجرام "ابعتولى الريمكس لموسيقى تتر النهاية"، ومن المقرر أن يحصل أفضل موزع على جائزة قيمة.وقدم الموسيقار هشام خرما الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وهذا المسلسل وجد صعوبة كبيرة فى موسيقاه، حيث أنه تدور أحداثه بعد 100 عام من الآن، وحقق خرما معادلًا سمعيًا لكل مشهد بالمسلسل ليكمل ويضيف ويصف لنا أحيانًا المشاعر بموسيقاه، ويعكس الحالة النفسية للممثل، ويعبر في كثير من المشاهد عن حالات الصعود والهبوط.