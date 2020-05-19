رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد منطقة الخدمات الإقليمية (صور)

أجرى المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال بمشروع تنفيذ المبني الإداري للجراج الإقليمي والحركة والمخازن الجديد بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بالمدينة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 80%.وتابع رئيس جهاز الشيخ زايد، خلال الجولة، الأعمال الإنشائية لمباني المشروعات السكنية الجارية، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة نهو المشروع واستكمال أعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.