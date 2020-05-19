«أطباء المنوفية»: كورونا أفقدنا أشهر طبيب عيون

توفي اليوم الدكتور حسن جمال الدين فرحات، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين ورئيس القسم الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 10 أيام، ويعتبر من أشهر أطباء العيون، وجرى تجهيز الجثمان داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة الباجور، استعدادا لدفنه بمركز أشمون.وقال الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بالمنوفية، في تصريحات صحفية، إن أستاذ جراحة العيون، الأشهر، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا قبل 10 أيام وتم حجزه في مستشفى الباجور للعزل الصحي قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، مؤكدا أنه سيتم الدفن اليوم في محل إقامته في قريته مركز أشمون.ونعت كلية الطب جامعة المنوفية في بيان لها، الأستاذ الدكتور حسن جمال الدين فرحات الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، ورئيس القسم الأسبق، الذي وافته المنية اليو بعد صراع مع المرض.وأضاف البيان، بتقديم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور عميد الكلية والوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم طب وجراحة العين وجميع طلابه ومحبيه العزاء في وفاته.