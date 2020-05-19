إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بالتعدي جنسيا على فتاة بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة اليوم، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالتعدي على فتاة جنسيا بمنطقة الخانكة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "نزيه.م"، و"خالد.ع" عاطلان، وأقرا بارتكابهما جريمة التعدى على فتاة جنسيا بعد استدراجها بهدف مقابلة والدة أحدهما.وأقر المتهمان بارتباط المتهم الأول بعلاقة حب مع الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام باستدراجها داخل شقة بهدف مقابلة والدته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة تفيد بقيام عاطلين بالتعدي جنسيا على فتاة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهم أقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.