كيف استعدت مدن جامعة قناة السويس لاستقبال العائدين من الخارج؟

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من تجهيز مدينة الطالبات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال وتطويل المباني والمداخل، ورفع كفاءة المبيت، مشيرة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت أعمال تأهيل المدينة، من أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية التطوير لجميع واجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة أماكن المبيت والأثاث والمطابخ ودورات المياه، مشيرة أن المدنية أصبحت على أتم الاستعدادا لاستقبال المصابين، مؤكدة على توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.وقال الدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 500 مصري من المقيمين في الخارج، مؤكدًا على توافر أطقم طبية من ممرضين وأطباء على مدار الـ24 ساعة، فضلًا على توافر عيادات خارجية من بينها طب الأسرة وحميات وصدر.وأوضح أن الجامعة وضعت خطة استقبال، لتعقيم كافة الأمتعة، ومرور العائدين بكبينة تعقيم، قبل دخلوهم للمدنية، وأوضح أن الطاقم الطبي المتواجد بالمدينة سيقوم بترصد العائدين وفرزهم، وقياس درجة الحرارة، فضلًا عن المتابعة الطبية المستمرة لهم على مدار الـ24 ساعة، ونقل أي شخص تظهر عليه أعراض الفيرس، للعزل المؤقت بالجامعة، وإجراء مسحة له للتأكد من إصابته من عدمها، وحال ثبوت إصابته ينقل لمستشفى العزل.