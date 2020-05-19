«التعليم» تعلن وفاة 4 معلمين بفيروس كورونا

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن وفاة معلمين اثنين بإدارة المطرية التعليمية، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، هما "عبداللطيف سعيد إمام" و"إيمان الحسيني"، بمدرسة الشهيد على نجم، في أثناء إجازتهما المقررة من رئاسة مجلس الوزراء للعزل الصحي.وأضاف حجازي، في منشور عبر فيسبوك: "وإنني أتقدم بخالص العزاء لجموع المعلمين لوفاة أي معلم أيا كان سبب الوفاة، سواء علمنا أو لم نعلم بوفاته، وأيضا أتقدم بأسمى واسم جميع معلمي مصر لأسرتي الفقيدين بخالص العزاء والمواساة، راجيا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته".وكان حجازي قد أعلن صباح اليوم، وفاة معلمين أخرين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك كاتبا: "أتقدم لجميع الزملاء المعلمين بأسمى آيات التعازي والمواساة لفقد اثنين من الزملاء المعلمين، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما حسني سيد حسن، المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين، المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية.