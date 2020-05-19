حسن الرداد ينتهي من تصوير «شاهد عيان» الجمعة

ينتهي الفنان حسن الرداد، من تصوير مسلسله الرمضاني «شاهد عيان» يوم الجمعة المقبل.واضطر المخرج محمد حماقي، لرفع ساعات التصوير خلال الفترة الماضية للانتهاء من المشاهد المتبقية من المسلسل بعد أكثر من شهرين استمر خلالها تصوير العمل.ويجسد من خلاله حسن الرداد شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحمل العمل عددًا من المفاجآت.«شاهد عيان» بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.وكانت آخر أعمال حسن الرداد الدرامية مسلسل «الزوجة 18»، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.