إيبارشية ملوي تبث اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أون لاين»

نظمت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، أسقف الإيبارشية، مساء اليوم، بثا مباشرا لاجتماع دراسة الكتاب المقدس.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية «أونلاين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بديلا عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.