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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المشغولات الذهبية» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:41 م
الذهب
الذهب
أسماء إبراهيم
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كشف رفيق عباسي، رئيس شعبة مصنعي المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، عن أسباب زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن السبب الأساسي هو تذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى الطفرة في أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وأضاف عباسي، لـ"الدستور"، أن أزمة كورونا أثرت على أسعار الذهب العالمية والمحلية، بالإضافة إلى أنها أدت إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب، لافتًا إلى أن الاستثمار في الذهب في ظل الظروف الراهنة هو الأضمن والأفضل.

وأشار رئيس شعبة مصنعي المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الذهب يعد ملاذا آمنا، ما أدى إلى اتجاه بعض الشركات لبيع أسهمها في البورصة وشرائه في ظل الظروف الحالية، بهدف البحث عن الاطمئنان.

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