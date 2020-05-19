الديهي يطالب بحذف إعلان مستشفى أهل مصر للحروق: يحرض على العنف

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بحذف إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، الذي يحض على التبرع لعلاج مرضى الحروق.وقال الديهي، خلال خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، إن مادة الإعلان ترسخ العنف المنزلي، ومشاهده قاسية، ومؤلمة ومؤذية.وأردف: "جمع التبرعات لمساعدة الناس أمر جيد، لكن هذا الإعلان يؤذي المشاعر يفتح عين الناس على الألم، ويعتبر نوعا من التطبيع مع العنف".وأشار الديهي إلى المشهد الذي تحكي فيه طفلة أن والدها ألقى زيت مغلي على والدتها، وكانت بينهما فسقط الزيت عليها.وعقب الديهي: "إعلان مؤلم اعتقد فيه وسيلة أخرى، أما الإعلان شكله يخض، ويكشف عن عنف أسري خاصة أنهم قالوا إنها قصة حقيقية".وتابع: "لا الراجل من حقه يضرب مراته ولا يهددها ولا يضرب بنته، ولا يجب نسمع إعلان بهذا الشكل، أمن المجتمع وسلم المجتمع والسلام النفسي مطلوب".كما استنكر الديهي، إعلانا آخر لمستشفى الأورام ينتهي بدعاء "اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين"، وعقب: "ومرضى المسيحيين واليهود لا؟ اللهم اشف أي مريض في الإنسانية، إعلان مستشفى لا أظن إنه يجب أن يكون فيه خانة الديانة ولا الجنس".