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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: إزالة 933 حالة تعدٍ ومخالفة على الأراضى الزراعية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:11 م
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الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر.

وقال محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة 933 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت 465 حالة على الأراضي الزراعية علي مساحة 22 فدانا و14 قيراطا و11 سهما، و294 مخالفة بناء على مساحة 42 ألفا و17 مترًا مربعا، وإزالة 174 تعد على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 8 آلاف و577.5 مترًا مربعًا.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات يوميا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
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