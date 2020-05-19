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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في دمياط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:09 م
حالة تعدِ
حالة تعدِ
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدى للتعديات والمخالفات، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لما تقوم به الدولة من إجراءات خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المحافظ، أنه تمت مواصلة تلك الجهود بتنفيذ حملة موسعة اليوم والتى جاءت تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وإبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومجدى خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والتى أسفرت عن تنفيذ الإزالة لحالتى تعدٍ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٨ فدانا.

وأوضحت أنه تمت إزالة ٢١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٢٦٦٠ م٢، عبارة عن ٨ حالات تعدٍ على جسور النيل بمساحة ٣٠٩ م٢، و١٣ حالة صرف على مساحة ٢٢٥١ م٢ بمركز ومدينة كفرسعد، مشيرة إلى أنه تمت إزالة ١٠ حالات على مساحة ٢٠٧٠ م٢ بمركز ومدينة كفرالبطيخ متضمنة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة ٧٠ م٢، و٣ حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمساحة ٤٠٠ م٢، بالإضافة إلى ٦ حالات أخرى تابعة لولاية الرى على مساحة ١٦٠٠ م٢.

ونوهت الدكتورة منال عوض بأنه تمت إزالة ٤٢٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراض زراعية وبناء مخالف، فضلا عن تلقى ٣٥ طلب تصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، لتصل نسبة التنفيذ إلى ٢٧٥٪، نظرًا لما تم تنفيذه من جهود فوق المستهدف، كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء إسماعيل حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط، لما تقوم به من تعاون وتنسيق كامل لتحقيق ما تم من أعمال.

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