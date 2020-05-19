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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الصوفية مقابل الحداثة.. حفل لـ«التهامي» و«فتحي سلامة» غدا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:55 م
محمود التهامي
محمود التهامي
ايهاب مصطفى
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يقدم الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، والفنان فتحي سلامة، غدا في تمام التاسعة والنصف مساء، حفلا "أونلاين" تندمج فيه أصوات وإيقاعات الهتافات الصوفية التقليدية والجاز العربي المعاصر بتناغم فريد للأصوات العربية.

الحفل استضافه مركز الفنون جامعة نيويورك بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والبردة منصة للفنون والثقافة الإسلامية.

الشيخ محمود التهامي ولد بصعيد مصر، والتحق بالأزهر الشريف وتخرج في كلية اللغة العربية عام 2000، حصل على دبلومة عامة دراسات عليا ثم التمهيدي ماجستير 2003، درس الموسيقى دراسات حرة في "الكونسير فيتوار".

احترف التهامي الابن فن الإنشاد وهو في سن الثالثة عشر من عمره عام 1992، ومن بعدها قام بإحياء العديد من الحفلات في الدول العربية والأوربية والأسيوية والإفريقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، اسبانيا، لندن، فرنسا، تركيا،جنوب أفريقيا، اليمن، ليبيا، إيطاليا، الهند، السودان، أبو ظبي، السعودية، الجزائر، المغرب وتونس، جنوب أفريقيا.
أسس التهامي أول نقابة للإنشاد في مصر والوطن العربي واختير نقيبًا للمنشدين والمبتعثين والباحثين في ثقافة الإنشاد 2014، كما قام بتأسيس مدرسة الإنشاد الديني عام 2015 وتعتبر أول مدرسة متخصصة لتعليم فن الإنشاد الديني والابتهالات والتي يقوم الشيخ محمود التهامي بالإشراف عليها وبالتدريس فيها بنفسه مع باقة من أساتذة الإنشاد الديني في مصر، تخرج منها أكثر من 5 ألاف منشد حتى الأن.

أما عن الفنان فتحي سلامة فقد حصل على جائزة "الجرامي" الموسيقية العالمية عام 2004، كما حصل على عدة جوائز أخرى منها جائزة البي بي سي عام 2004، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الفيلم الطويل والقصيرة سنة 2000، وتعاون مع المخرج المسرحي سمير العصفوري في تأليف موسيقى مسرحيات للمسرح القومي المصري.

أسس سلامة فرقة شرقيات عام 1988 التي قدمت أكثر من 2000 حفل موسيقي على مدى الأعوام السابقة وحتى الآن في أعرق مسارح العالم وفي أكبر مهرجانات الجاز والوورلد ميوزيك، كما لديه تسعة ألبومات تعاون، وساهم أيضًا في توزيع وتلحين العديد من الاغاني للمشاهير أمثال محمد منير، عمرو دياب، علي الحجار، أنوشكا، مدحت صالح، كما اشترك في ورشه الموسيقية العديد من فناني الأندرجروند مثل دينا الوديدي، مسار إجباري، "شارموفرز".

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