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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«زكي»: مشروع الألياف الضوئية بالعين السخنة أحد أهم صناعات المنطقة الاقتصادية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:46 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
عمرو خان
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قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد أحد أهم المشروعات المتخصصة التي تقام بالمنطقة الصناعية، خاصة أن المشروع يقام باستثمارات محلية بشراكة مع خبرات أمريكية عالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار زكي، إلى أن المشروع تمت المفاوضات فيه على مدار ٦ أشهر مع شركة بنية كابيتال للتوافق حول إقامته داخل المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية بالعين السخنة، وتم الاتفاق على المشروع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لما تتمتع به من خبرات واستهدافها تأسيس صناعة وطنية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية بخبرات عالمية ودفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب رئيس الهيئة الاقتصادية عن شكره لمجهودات وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والدور الذي يقومان به في دعم المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن مثل هذه المشروعات المتخصصة تستقطب مثيلاتها واستثمارات متنوعة داخل المنطقة الاقتصادية خاصة تلك التي تتمتع بالشراكات الأجنبية.

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