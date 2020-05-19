رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تتناول الجديد فى مجال تقويم الأسنان

ناقش الباحث أحمد طلعت حسين، المعيد بقسم التقويم بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة الماجستير فى موضوع بعنوان "تقييم كفاءة ثلاثة أنواع مختلفة من أسلاك الاصطفاف أثناء المحاذاة التقويمية الأولية".وتكونت لجنة المناقشة من كل من الدكتور أشرف عطية البدويهى، أستاذ التقويم ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق مناقشا داخليا، والدكتور عصام ناصف محمد أستاذ تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة مناقشا خارجيا.كما تكونت لجنة الإشراف من الدكتور فاروق أحمد حسين رئيس قسم التقويم بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مشرفا، والدكتور أحمد محمد أبوالنور مدرس التقويم بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مشرفا مشاركا.وخلال المناقشة أشادت اللجنة المشكلة بموضوع البحث وجهد الباحث، مؤكدين أن رسالة الماجستير تعد إضافة علمية للبحث العلمى فى مجال تقويم الأسنان، مشيدين بما تم خلالها من تجارب ومحاكاة لبعض الحالات المرضية، لافتين إلى أن الرسالة تضمنت طرق علمية حديثة ومبتكره سلطت الضوء على الجديد والحديث فى هذا المجال العلمى التطبيقى المهم.وفى ختام المناقشة قررت اللجنة المشكلة قبول الرسالة.