السفير الأمريكي بالقاهرة: رغم كورونا نقيم شراكة بـ«اقتصادية قناة السويس»

أعرب السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، عن سعادته بمشاركته عبر الفيديو كونفرنس التوقيع الذي تم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء أكبر مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.وقال السفير الأمريكي، إن الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي المختص بتكنولوجيا الاتصالات ودعمه من قبل مؤسسات الدولة المصرية يعد خطوة هامة في التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية حاليًا.وأضاف السفير الأمريكي أن التوقيع يعد أحد أنواع التعاون في المجال التكنولوجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاهتمام بالاستثمارات الأمريكية واستقطابها لمصر، والتعاون المستمر خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" .وأشاد السفير الأمريكي بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع والتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في المجال التكنولوجي ذات الخبرة الكبيرة في القطاع، مما يسهم في ترسيخ التحول الرقمي في معاملات الدول والمؤسسات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدي أهم المناطق الواعدة لإنشاء مثل هذه المشروعات المتخصصة.وختم كلمته بأن السفارة الأمريكية في مصر تدعم جميع الشركات الأمريكية، خاصة تلك التي لها استثمارات كبيرة في مصر.يذكر أن شركة بنية كابيتال اختارت شركة "Corning Incorporated" الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال الألياف الضوئية والكابلات وحلول الاتصالات، كمورد استراتيجي للألياف الضوئية للمصنع، حيث تقوم الشركة بتقديم سبل الدعم المختلفة للمشروع وتوفير مجموعة من الحلول الإبداعية الرائدة عالميًا، إلى جانب توريدات موثوق بها تعتمد علي القدرات التصنيعية العالمية للشركة، والتي تعد أول من اخترع الألياف الضوئية المتميزة بانخفاض تدهور الإشارة، وهو ما أدي إلى تغير الطريقة التي يقوم بها العالم بتصنيع ومشاركة واستهلاك البيانات.ويعتمد المشروع على تقديم كابلات فائقة الجودة من خلال استخدام أحدث المبتكرات العالمية وأكثرها تقدمًا في مجال صناعة الألياف الضوئية، بالإضافة إلى توفير إمداد آمن لتلبية معدلات الطلب المتزايدة في مصر والمنطقة من خلال القدرات التكنولوجية العالمية التي تتمتع بها شركة كورنينج الأمريكية.