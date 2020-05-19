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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الملابس الجاهزة»: تراجع المبيعات 30%.. والمصانع تحولت لإنتاج الكمامات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:50 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السلام،
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الملابس من أكثر القطاعات تضررًا جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، بالرغم من ذلك لم يتخلي أصحاب المصانع عن عمالها.

وأضاف عبدالسلام لـ"الدستور"، أن هناك تراجع في شراء ملابس الخروج، بالرغم من دخول عيد الفطر المبارك، راجع لإغلاق أماكن الخروج والتنزهات.

وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن مصانع الملابس تعاني من أزمات مالية، لافتًا إلى أن هناك بعض المصانع قامت بتغير خط إنتاجها من صناعة الملابس إلى الكمامات.

وذكر عبدالسلام أن إجمالي حجم المبيعات منذ شهر مارس لا يتعدى 30% مقارنة بالمبيعات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

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