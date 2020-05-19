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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس وزراء الجزائر يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:35 م
عبد العزيز جراد الوزير
عبد العزيز جراد الوزير
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شارك عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم، ممثلا للرئيس عبدالمجيد تبون، في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، اليوم، أن مجموعة الاتصال حول ليبيا تم إنشاؤها طبقا للقرارات الـمتخذة خلال القمة (33) للاتحاد الإفريقي وبناء على توصية مجلس السلم والأمن للمنظمة، ويتمثل الهدف منها في ترقية تنسيق الجهود الدولية بما يفضي إلى حل دائم للأزمة الليبية عن طريق الحوار الشامل.

وقال البيان إن جراد جدد خلال الاجتماع موقف الجزائر الثابت الداعي لكافة الفاعلين الليبيين إلى ضرورة انتهاج سبيل الحوار والـمصالحة الوطنية كبديل وحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وبالتالي، الابتعاد عن شبح الانقسام والعنف والاقتتال بين الأشقاء.

وأعرب عن عزم الجزائر على الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية بغرض التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية.

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