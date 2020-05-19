إيناس الدغيدي للعسيلي: «اعترافك بحب الشيشة بجاحة بس أنا كمان بشرب»

بالرغم من مواجهة المخرجة إيناس الدغيدي، لمحمود العسيلي، بأن اعترافه بحب الشيشة "بجاحة" وليست صراحة، إلا أنها كشفت أنها أيضًا أحيانا تشرب الشيشة.وعقب العسيلي، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة القاهرة والناس"، قائلا: "أنا مش بتاع المغني اللي بيحافظ على شكله قدام الناس، وأنا مبحبش السجائر، لكن بشرب الشيشة".وعن ضرر الشيشة على صحته، قال العسيلي: "حاجات كتير بتأثر على الصحة، وبنعملها، لكن أنا بلعب رياضة وباكل أكل صحي".ونصحته المخرجة إيناس الدغيدي، بالتوقف عن شرب الشيشة لأنها تضر بصحته، خاصة مع أزمة كورونا، فرد العسيلي: "عارف إنها مضرة بس بحبها ودلوقتى أنا قاعد فى البيت والوضع مأساوي".من ناحية أخرى، قال العسيلي، إنه ضد أي محاولة لمنع أو وقف مطربي المهرجانات، خاصة أنهم خلقوا لونا جديدا من الفن لمصر، مردفا: "الكلمات اللي بيقولوها جاية من المجتمع، وأنا ضد الحجر على أي حد عشان الحاجة اللي بيقدمها وما دام الناس بتحبهم وبتسمعهم يبقوا ناجحين".